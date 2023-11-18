#السهرة_الرياضية – لاعبة سلة صينية تعافر من أجل الانتماء في Americanized

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

فيلم Americanized

من ضمن الأزمات التي يواجهها الشباب ويتم تجاهلها من قبل الكثير هي صعوبة الانتماء مع مع تداخل الثقافات، وهذا ما يناقشه الفيلم القصير Americanized في إطار رياضي.

يدور Americanized حول مراهقة صينية تدعى "إنجي" بارعة في كرة السلة وتظهر مهاراتها في فريق مدرستها الثانوية، ولكن باقي اللاعبات الأفارقة لا يرن إلا اختلافها العرقي عنهن لكونها الأسيوية الوحيدة، بينما أصدقائها الأسيوين يعتبرونها "متأمركة" لعدم تحدثها بالصينية، وقضائها أغلب وقتها مع السود.

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السهرة الرياضية فيلم Americanized
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