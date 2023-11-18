تصفيات كأس العالم - تونس تفقد بن رمضان أمام مالاوي

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 16:34

كتب : FilGoal

محمد بن رمضان - تونس ضد فرنسا

تأكد غياب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكافاروش المجري خلال مواجهة منتخب بلاده أمام مالاوي.

ويلعب منتخب تونس أمام مالاوي يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن جلال القادري مدرب منتخب تونس في مؤتمر صحفي غياب بن رمضان عن مباراة مالاوي بسبب عدم الجاهزية.

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واضاف القادري ان بن رمضان سيعود إلى المجر لمواصلة مرحلة تأهيله البدني مع الجهاز الطبي لناديه.

وعن مواجهة مالاوي قال مدرب منتخب تونس: "هناك نوعية من المباريات التي تبدو سهلة نظريا، ولكنها على أرضية الملعب صعبة للغاية".

منتخب تونس تمكن من الفوز على ساو تومي بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى من التصفيات.

وتتصدر كل من تونس وغينيا الاستوائية ومالاوي المجموعة على التوالي بثلاث نقاط، بينما تتذيل ليبيريا وناميبيا وساو تومي بالترتيب بدون نقاط.

منتخب تونس منتخب مالاوي تصفيات كاس العالم
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