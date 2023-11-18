ضربة أخرى قوية لريال مدريد.. ذا أثليتك: إصابة فينيسيوس ستمتد لـ 10 أسابيع

كشفت موقع ذا أثليتك عن مدة غياب فينيسيوس جونيور المحتملة بسبب الإصابة.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ريال مدريد كان قد أعلن إصابة فينيسيوس بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن مع وجود إصابة في وتر الساق اليسرى.

وفقا لأثليتك فإن الإصابة قد تبعد فينيسيوس عن ريال مدريد لمدة 10 أسابيع أي قد يعود في شهر فبراير المقبل من العام الجديد.

فينيسيوس خضع لفحص طبي في البرازيل أظهر إصابته بإصابة مشابه للإصابة التي كان قد تعرض لها في بداية الموسم مع ريال مدريد بالقدم اليمنى والتي أبعدته لمدة 4 أسابيع.

الكشف الأولي الذي خضع له فينيسيوس أظهر أن مدة غيابه ستمتد لستة أسابيع ولكن بعد المزيد من الفحوصات أثبت تأثر وتر الركبة بالإصابة لذلك امتدت لشهر إضافي.

الحدث الأهم الذي سيغيب عنه فينيسيوس هو كأس السوبر الإسباني في شهر يناير والذي سيلعب فيه ريال مدريد بنصف النهائي ضد أتليتكو مدريد.

فينيسيوس تعرض للإصابة في هزيمة البرازيل ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم 2026.

وينضم فينيسيوس لقائمة الإصابات الطويلة في ريال مدريد ليرافق تيبو كورتوا وإدير ميليتاو وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، مع إصابة جود بيلينجهام وأردا جولير وداني سيبايوس الذين من المفترض أن يعودون في وقت مبكر.

إصابة فينيسيوس تترك هجوم ريال مدريد بثلاثة لاعبين فقط متاحين وهم رودريجو وخوسيلو وبراهيم دياز.