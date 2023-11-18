اسكواش - علي فرج إلى نهائي سنغافورة.. ولقب السيدات بلجيكي

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة لنهائي بطولة سنغافورة للاسكواش.

فرج حقق الفوز في مباراة نصف النهائي على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0 في مباراة استمر لمدة 34 دقيقة.

وسيلعب الشوربجي في المباراة النهائية ضد دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا.

وحقق إلياس الفوز في قبل النهائي على مصطفى عسل بنتيجة 3-1.

وفي منافسات السيدات ضمنت بلجيكا التتويج باللقب بعد وصول لاعبتين منها إلى النهائي.

وستلعب نيلي جينيس ضد تيني جيليس في المباراة النهائية بعد إقصاء كل من سارة جين وجورجينيا كينيدي في نصف النهائي.