اسكواش - علي فرج إلى نهائي سنغافورة.. ولقب السيدات بلجيكي
السبت، 18 نوفمبر 2023 - 15:45
كتب : FilGoal
تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة لنهائي بطولة سنغافورة للاسكواش.
فرج حقق الفوز في مباراة نصف النهائي على مروان الشوربجي بنتيجة 3-0 في مباراة استمر لمدة 34 دقيقة.
وسيلعب الشوربجي في المباراة النهائية ضد دييجو إلياس المصنف الثاني عالميا.
وحقق إلياس الفوز في قبل النهائي على مصطفى عسل بنتيجة 3-1.
وفي منافسات السيدات ضمنت بلجيكا التتويج باللقب بعد وصول لاعبتين منها إلى النهائي.
وستلعب نيلي جينيس ضد تيني جيليس في المباراة النهائية بعد إقصاء كل من سارة جين وجورجينيا كينيدي في نصف النهائي.
نرشح لكم
#السهرة_الرياضية – لاعبة سلة صينية تعافر من أجل الانتماء في Americanized كرة سلة - الأهلي ضد الاتحاد.. مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط مصدر من اتحاد السلة يكشف لـ في الجول أسباب رحيل روي رانا والبديل المحتمل كرة سلة - الـ17 على التوالي.. الأهلي يكرر انتصاره على الزمالك في دوري المرتبط كرة سلة - قمة الكبار تحصيل حاصل.. الأهلي إلى نصف نهائي دوري المرتبط بالفوز على الزمالك كرة سلة - روي رانا يعلن رحيله عن منتخب مصر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والزمالك وتصفيات إفريقيا كرة سلة - سيدات سبورتنج يتوجن بلقب دوري المرتبط على حساب الأهلي