مهاجم أستراليا: مواجهة منتخب فلسطين ستكون عاطفية

شدد ميتشيل ديوك مهاجم منتخب أستراليا على صعوبة مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلعب منتخب أستراليا أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة.

وقال ميتشيل ديوك في مؤتمر صحفي: "مواجهة منتخب فلسطين ستكون مباراة مشحونة بالعواطف. أعتقد أنهم سيكونون في قمة الاستعداد لها".

وأضاف "علينا عدم الانشغال بأي شيء والحفاظ على الهدوء والتماسك في وجه أي محاولة للتشتيت، والتركيز على المهمة الحالية للفريق".

وأتم "التحديات كبيرة ويتعين علينا الاستعداد لهذه المباراة ذهنيا وبدنيا، وأعلم أننا سنفعل ذلك".

وتعادل منتخب فلسطين مع لبنان بدون أهداف في أولى جولات المرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل منتخب أستراليا صدارة المجموعة التاسعة بفوز ساحق على بنجلادش 7-0.