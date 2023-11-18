مهاجم أستراليا: مواجهة منتخب فلسطين ستكون عاطفية

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 15:44

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي أستراليا بالأهداف في فلسطين

شدد ميتشيل ديوك مهاجم منتخب أستراليا على صعوبة مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلعب منتخب أستراليا أمام نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل في استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت بسبب الصراع الدائر في قطاع غزة.

وقال ميتشيل ديوك في مؤتمر صحفي: "مواجهة منتخب فلسطين ستكون مباراة مشحونة بالعواطف. أعتقد أنهم سيكونون في قمة الاستعداد لها".

أخبار متعلقة:
احتاج لدقيقتين فقط.. بيرسي تاو يسجل هدفا ضد بنين في تصفيات كأس العالم 2026 Gaming - بعض من النوستالجيا.. HALF life مجانية على Steam حتى 20 نوفمبر رومانو: مهدي بن عطية مديرا رياضيا لـ مارسيليا بسبب قبلته لهيرموسو.. عقوبة كبيرة من المحكمة الرياضية لـ روبياليس

وأضاف "علينا عدم الانشغال بأي شيء والحفاظ على الهدوء والتماسك في وجه أي محاولة للتشتيت، والتركيز على المهمة الحالية للفريق".

وأتم "التحديات كبيرة ويتعين علينا الاستعداد لهذه المباراة ذهنيا وبدنيا، وأعلم أننا سنفعل ذلك".

وتعادل منتخب فلسطين مع لبنان بدون أهداف في أولى جولات المرحلة الثانية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويحتل منتخب أستراليا صدارة المجموعة التاسعة بفوز ساحق على بنجلادش 7-0.

منتخب أستراليا منتخب فلسطين تصفيات كاس العالم
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - انتصارات ساحقة من السعودية وقطر والإمارات.. وسوريا تجتاز كوريا مع كوبر تصفيات كأس العالم - العراق يسحق إندونيسيا.. وفوز كبير لـ عمان على تايوان تصفيات كأس العالم - منتخب فلسطين يتعادل مع لبنان.. والصدارة أسترالية انتهت في تصفيات آسيا - فلسطين (0) - (0) لبنان.. تعادل أول مدرب فلسطين يحكي لـ في الجول: كيف استعد لتصفيات المونديال رغم العدوان؟.. وموقف لاعبي غزة قائمة منتخب فلسطين - وادي على رأس 10 محترفين في بداية تصفيات كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم - الإصابة تحرم اليابان من نجم برايتون الوحدة الإماراتي ينهي تعاقده مع موسيماني
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - تونس تفقد بن رمضان أمام مالاوي 5 دقيقة | الوطن العربي
ضربة أخرى قوية لريال مدريد.. ذا أثليتك: إصابة فينيسيوس ستمتد لـ 10 أسابيع 14 دقيقة | الدوري الإسباني
اسكواش - علي فرج إلى نهائي سنغافورة.. ولقب السيدات بلجيكي 54 دقيقة | رياضات أخرى
مهاجم أستراليا: مواجهة منتخب فلسطين ستكون عاطفية 55 دقيقة | آسيا
احتاج لدقيقتين فقط.. بيرسي تاو يسجل هدفا ضد بنين في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - بعض من النوستالجيا.. HALF life مجانية على Steam حتى 20 نوفمبر ساعة | Gamers
رومانو: مهدي بن عطية مديرا رياضيا لـ مارسيليا ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب قبلته لهيرموسو.. عقوبة كبيرة من المحكمة الرياضية لـ روبياليس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي