رومانو: مهدي بن عطية مديرا رياضيا لـ مارسيليا

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

مهدي بن عطية

أتم نادي مارسيليا الفرنسي اتفاقه مع المغربي مهدي بن عطية لتولي مهمة المدير الرياضي للفريق.

واعتزل بن عطية كرة القدم في ديسمبر 2021 بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عاما اتجه بعدها للعمل في وكالة اللاعبين.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة أخبار "سكاي سبورتس" فإن مهدي بن عطية تم الاتفاق على تعيينه مديرا رياضيا جديدا لأولمبيك مارسيليا.

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وأوضح أن المفاوضات جرت لأسابيع ، والآن يتم وضع الرتوش النهائية على أن يوقع بن عطية في بداية الاسبوع المقبل بشكل رسمي.

ويحتل مارسيليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي برصيد 13 نقطة.

يذكر أن بن عطية حمل شارة قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018.

ولعب بن عطية لأندية مارسيليا وتور ولوريان وكليرمون وأودينيزي وروما وبايرن ميونيخ ويوفنتوس والدحيل وفاتح كاراجمرك.

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