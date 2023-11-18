منتخب النرويج يعلن إصابة هالاند

أعلن منتخب النرويج إصابة لاعبه إيرلينج هالاند وخروجه من معسكر الفريق.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي النرويج

هالاند سيعود لمدينة مانشستر سيكمل علاجه مع فريقه حتى نهاية التوقف الدولي.

نجم مانشستر سيتي كان قد شارك كبديل في الشوط الثاني من مواجهة جزر فارو أمس الجمعة الودية ولكنه تعرض لإصابة بنهاية المباراة.

وقال ستال سولباكين مدرب النرويج خلال المؤتمر صباح اليوم السبت: "من المؤسف أن هالاند لن يكون جاهزا لمواجهة أسكتلندا ولكن لن نضم بديلا له لأنها ستكون فرصة رائعة للمهاجمين لإظهار أنفسهم".

ويستعد منتخب النرويج لمواجهة إسكتلندا في ختام مشواره بتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

وضمن منتخب النرويج عدم تأهله للنهائيات باحتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني اسكتلندا بينما تأهل منتخبي إسبانيا وإسكتلندا بشكل رسمي.

إصابة هالاند ليست قوية حسب كلام طبيب النرويج ولكن من غير المعروف حتى الآن ما إذا كان سيكون مستعدا للمشاركة مع مانشستر سيتي مباشرة عقب التوقف الدولي ضد ليفربول.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول مباشرة عقب نهاية التوقف الدولي في الدوري الإنجليزي في مباراة ستحدد صاحب الصدارة.