النني: تجديد تعاقدي مع أرسنال أفضل أيام حياتي.. وهذا الأمر جعلني أقوى

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

كشف محمد النني نجم أرسنال تفاصيل تعرضه للإصابة القوية في الموسم المنصرم وكذلك كواليس تجديد تعاقده.

محمد النني

النادي : أرسنال

أرسنال

ويتمم النني 8 سنوات بقميص أرسنال في بداية العام المقبل بعدما انضم إليه من بازل السويسري في يناير 2016.

وجدد محمد النني تعاقده مع أرسنال حتى نهاية الموسم الجاري رغم تعرضه لإصابة قوية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

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وقال النني عبر موقع ناديه الرسمي: "فترة الإصابة؟ كان الأمر صعبا بالنسبة لي. إنها المرة الأولى التي أواجه فيها هذه التجربة مع إصابة طويلة. عادة لا أتعرض للكثير من الإصابات ولكن في العام الماضي تعرضت لإصابتين كبيرتين. هذا الأمر ساعدني في أن أكون أقوى".

وواصل "أستخدم صالة الألعاب الرياضية أكثر مما كنت أفعل من قبل. لقد فتحت أشياء جديدة في حياتي أيضا ، مما أدى إلى تحسين مهاراتي الحياتية".

وكشف "قبل مواجهة توتنام بيوم واحد وفي نهاية المران، كانت الكرة معي وكان إيدي نيكيتياه خلفي لم يلمسني لكنه أخذ الكرة وركلت ساقه وفقدت توازني".

وواصل "كنت خائفا من الإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لأنه يستغرق 9 أشهر. طبيب الفريق عانقني ونظرت إليه وقلت "الرباط الصليبي الأمامي؟ قال لي نعم. لم أتمكن من التعامل مع نفسي بعد ذلك، لقد كانت واحدة من أصعب الأوقات بالنسبة لي".

وشدد "تجديد تعاقدي كان أحد افضل أيام حياتي. عقدي كان سينتهي العام الماضي ومع الرباط الصليبي الأمامي، فإن مسيرتك المهنية في خطر لأنك لن تلعب وفي نهاية العام لن يكون لديك عقد بعد الآن. إنهم لا يعرفون ما إذا كنت عدت لائقا أو كيف ستعود"

وأتم "إنهم يشعرون بمدى حبي لهذا النادي والطريقة التي يتحدثون بها معي ويقولون أشياء جيدة عني تجعلني أحب هذا النادي أكثر".

النني (31 عامًا) انضم إلى أرسنال قادمًا من بازل في يناير 2016 مقابل 12 مليون يورو.

ولعب النني معارًا إلى بيشكتاش التركي موسم 2019\2020، لكنه بخلاف ذلك ظل في صفوف أرسنال طوال تلك السنوات.

وخاض النني 158 مباراة بقميص أرسنال، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10.

وفاز اللاعب الدولي المصري مع أرسنال بـ 3 ألقاب، هي كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وكأس السوبر الإنجليزي مرتين، كما وصل معه لنهائي الدوري الأوروبي.

محمد النني أرسنال الدوري الإنجليزي
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