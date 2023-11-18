رئيس الرجاء: عودة بدر بانون لصفوف الفريق مستحيلة

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 12:55

كتب : FilGoal

بدر بانون

كشف محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء المغربي عن تواصله مع بدر بانون للعودة إلى ناديه الأسبق.

ويلعب بانون في صفوف قطر القطر منذ صيف 2022 قادما من النادي الأهلي.

ةقال بودريقة عبر "لو سبورت 360": "أجريت عدة اتصالات مع بدر بانون لبحث إمكانية عودته لصفوف الفريق".

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وأوضح "قائد الرجاء السابق أكد استحالة عودته في الوقت الحالي لحصوله على راتب كبير مع قطر القطري".

اللاعب صاحب الـ29 عاما يعد من ناشئي الرجاء وانتقل منه إلى الأهلي في عام 2020.

وانضم بانون إلى الأهلي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي في نوفمبر 2020 مقابل حوالي 1,7 مليون يورو.

وساهم بانون في تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2021، وكأس مصر 2020، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2020.

وبعد عامين مع الأهلي انتقل بانون إلى نادي قطر.

نادي قطر الرجاء المغربي بدر بانون
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