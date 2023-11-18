رغم الانتصار.. ساوثجيت: إنجلترا ليست في المكان الذي نريده

على الرغم من الانتصار على مالطا وضمان صدارة المجموعة وحجز بطاقة التأهل ليورو 2024 لكن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا يؤمن أن فريقه ليس في المكان الذي يريده.

وتحدث ساوثجيت عقب الفوز على مالطا مساء أمس الجمعة في سابع جولات التصفيات المؤهلة لليورو قائلا: "لم نصل للمستويات التي حققناها خلال العام".

وأردف "إن لم تبدأ امباريات بشكل جيد فسيكون من الصعب اللعب ونحن لم نبدأ جيدا".

وأكمل "نعرف أن المستوى الذي يجب أن نلعب به يجب أن يكون أفضل من ذلك، لم نخلق فرص كافية".

وأتم ساوثجيت "من الواضح أنه كان من الممكن أن نحصل على ثلاث أوأربع فرص لكننا لم نخلق تلك الفرص بشكل واضح".

ويتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة بـ19 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه إيطاليا وأوكرانيا قبل جولة على ختام التصفيات.