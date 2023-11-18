لم يخسر الفراعنة معه.. ندالا يدير مباراة سيراليون ومصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت إسناد مباراة سيراليون ومصر إلى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا.

وسيعاونه نابينا بليز سيبوتو وبونجيلي نجيلا.

فيما يتولى كابانجا مالايا مهمة الحكم الرابع.

ويحل منتخب مصر ضيفا على سيراليون غدا الأحد في ثاني جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وستقام المباراة في ليبريا لعدم حصول ملاعب سيراليون على اعتماد كاف بشأن استضافة المباريات.

وسبق للحكم الكونغولي إدارة ثلاث مباريات كان منتخب مصر طرفا فيها ولم يخسر الفراعنة في وجوده أبدا.

المباراة الأولى كانت ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتعادل الفراعنة خارج ملعبهم بهدفين مع مضيفهم.

أما المباراة الثانية فكانت ضد كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 وفاز المنتخب المصري بركلات الترجيح 5-4.

فيما كانت المباراة الأخيرة في ملحق تصفيات كأس العالم 2022 في لقاء الذهاب ضد السنغال وفاز الفراعنة بهدف دون رد.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بفضل انتصاره الكاسح على جيبوتي بسداسية دون رد.

فيما تعادل منتخب سيراليون سلبيا بدون أهداف مع إثيوبيا.