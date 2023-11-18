مبابي يرد على انتقاد لويس إنريكي

رد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على انتقاد مديره الفني لويس إنريكي له.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وكان مبابي سجل هاتريك في شباك ريمس لكن إنريكي قال إنه لم يكن سعيدا بإجمالي أداء كيليان خلال المباراة.

وقال إنريكي: "ليس لدي أي شيء لأقوله عن الأهداف، لكنه يستطيع مساعدة الفريق بطرق أخرى".

وواصل "سأتحدث معه لكن هذه المحادثات ستكون خاصة بيننا، كيليان أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكننا نريد المزيد منه".

وعن هذا الأمر رد مبابي قائلا: "لقد عملت دائما بشكل جيد مع مدربين مثل ديديه ديشامب وماوريسيو بوكيتينو وتوماس توخيل وآخرين".

وأردف "هؤلاء المدربين الذين تحدثوا عني وقالوا لي لقد كنت سيئا إن جاز التعبير، لكن ذلك لن يمنعن من اللعب بشكل جيد وإقامة علاقات جيدة معهم".

وواصل "أنا لاعب متطلب وأتطلب الكثير من نفسي، لذا عندما أرى ذلك الأمر يحدث من المدرب فأنا سعيد للغاية، أنا لا أحتاج لمدرب يخبرني أنني أفضل لاعب في العالم يوميا".