مبابي يرد على انتقاد لويس إنريكي

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

رد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان على انتقاد مديره الفني لويس إنريكي له.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

وكان مبابي سجل هاتريك في شباك ريمس لكن إنريكي قال إنه لم يكن سعيدا بإجمالي أداء كيليان خلال المباراة.

وقال إنريكي: "ليس لدي أي شيء لأقوله عن الأهداف، لكنه يستطيع مساعدة الفريق بطرق أخرى".

أخبار متعلقة:
بن ناصر: لن أرتدي قميص إنتر أبدا المزيد من الضربات لتين هاج.. إصابة راشفورد تقرير برازيلي يكشف بديل نيمار في الهلال

وواصل "سأتحدث معه لكن هذه المحادثات ستكون خاصة بيننا، كيليان أحد أفضل اللاعبين في العالم ولكننا نريد المزيد منه".

وعن هذا الأمر رد مبابي قائلا: "لقد عملت دائما بشكل جيد مع مدربين مثل ديديه ديشامب وماوريسيو بوكيتينو وتوماس توخيل وآخرين".

وأردف "هؤلاء المدربين الذين تحدثوا عني وقالوا لي لقد كنت سيئا إن جاز التعبير، لكن ذلك لن يمنعن من اللعب بشكل جيد وإقامة علاقات جيدة معهم".

وواصل "أنا لاعب متطلب وأتطلب الكثير من نفسي، لذا عندما أرى ذلك الأمر يحدث من المدرب فأنا سعيد للغاية، أنا لا أحتاج لمدرب يخبرني أنني أفضل لاعب في العالم يوميا".

مبابي سان جيرمان لويس إنريكي
نرشح لكم
بن ناصر: لن أرتدي قميص إنتر أبدا المزيد من الضربات لتين هاج.. إصابة راشفورد مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة.. هولندا وفرنسا وكرواتيا وتصفيات إفريقيا تصفيات يورو 2024 – إيطاليا لا تُلدغ مرتين من مقدونيا.. والحسم ضد أوكرانيا تصفيات يورو 2024 - الدنمارك المتأهل الـ 13.. وفرصة بولندا الأخيرة في الملحق تصفيات يورو 2024 - المتأهل الـ 12.. ألبانيا إلى البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخها انتهت تصفيات يورو 2024 - إيطاليا (5) (2) مقدونيا.. حسم التأهل ضد أوكرانيا تصفيات يورو 2024 - رقم تاريخي لم يحدث منذ 18 عاما لـ سان مارينو
أخر الأخبار
لم يخسر الفراعنة معه.. ندالا يدير مباراة سيراليون ومصر 4 دقيقة | منتخب مصر
مبابي يرد على انتقاد لويس إنريكي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
بن ناصر: لن أرتدي قميص إنتر أبدا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
المزيد من الضربات لتين هاج.. إصابة راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير برازيلي يكشف بديل نيمار في الهلال ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات اليوم السبت 18-11-2023 والقنوات الناقلة.. هولندا وفرنسا وكرواتيا وتصفيات إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
تصفيات كأس العالم - مشاركة ديانج.. ورقم قياسي لـ كوت ديفوار وإصابة أونانا وفوز تونس 11 ساعة | الكرة الإفريقية
لن يشارك أمام الأرجنتين.. البرازيل تعلن تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور 11 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 3 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي