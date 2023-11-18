بن ناصر: لن أرتدي قميص إنتر أبدا

شدد الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان على أنه لن ينتقل إلى إنتر الغريم التقليدي لفريقه في يوم من الأيام.

ويغيب إسماعيل بن ناصر عن صفوف ميلان منذ مايو الماضي بسبب إصابته في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب في منتصف ديسمبر المقبل.

وقال بن ناصر في تصريحات نقلتها "سكاي سبورت": "لن أذهب أبدا إلى إنتر. لا توجد فرصة. لدي الكثير من الاحترام لميلان. بالتأكيد لن أرتدي قميص إنتر أبدا".

"لقد فوجئت عندما وقع تشالهانوجلو لإنتر . أنا لا أقول إنني سأبقى في ميلان إلى الأبد ولكن بالتأكيد ، إنتر لن يفعل ذلك أبدا".

بن ناصر صاحب الـ25 عاما خاض مع ميلان 145 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9 آخرين.

وحصل بن ناصر مع ميلان على لقب الموسم المنصرم للدوري الإيطالي بعد غياب طويل.