تقرير برازيلي يكشف بديل نيمار في الهلال

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

نيمار لاعب الهلال السعودي

استقر نادي الهلال على اللاعب الذي سيحل محل نيمار دا سيلفا المصاب.

وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني. وخضع لعملية جراحية في وقت سابق من هذا الشهر في مستشفى بيلو هوريزونتي.

وبحسب صحيفة "جلوبي سبور" فإن الهلال دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع مدافع فلامنجو البرازيلي، ليو بيريرا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بدلاً عن مواطنه نيمار المصاب.

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وأوضحت التقارير أن إدارة نادي الهلال، رصدت مبلغا ماليا كبيرا، من أجل إقناع فلامنجو بالتخلي عن خدمات بيريرا.

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وأشارت التقارير إلى أن جورجي جيسوس مدرب الهلال الحالي وفلامنجو السابق أجرى مكالمة هاتفية مع اللاعب وطالبه بخوض تجربة جديدة مع الهلال.

بيريرا صاحب الـ27 عاما يلعب مع فلامنجو منذ يناير 2020 وخاض معه 156 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويجيد بيريرا اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر والأخير يعاني منه الهلال بسبب كثرة تعرض ياسر الشهراني للإصابات، فيما يكتظ خط الهجوم بالخيارات.

نيمار انضم لمتصدر الدوري السعودي للمحترفين في أغسطس الماضي مقابل 90 مليون يورو ، لكن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خاض خمس مباريات فقط لأنه كان يعاني من إصابات عضلية.

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب من المتوقع أن تصل إلى 6 أشهر على الأقل، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في نوفمبر الجاري.

وخرج نيمار متأثرا بإصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروجواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وسجل نيمار هدفا وحيدا مع الهلال في شباك نساجي الإيراني ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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