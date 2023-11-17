تصفيات يورو 2024 - الدنمارك المتأهل الـ 13.. وفرصة بولندا الأخيرة في الملحق

أصبح منتخب الدنمارك المتأهل رقم 13 إلى نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، وذلك بالفوز على سلوفينيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

تقدم يواكيم مايلي للدنمارك في الدقيقة 26، وتعادل إريك يانزا لسلوفينيا في الدقيقة 30، بينما سجل توماس ديلاني هدف الفوز في الدقيقة 54.

وبذلك يرفع منتخب الدنمارك رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، ليحسم تأهله رسميا.

منتخب سلوفينيا في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، والبطاقة الأخيرة بينه وبين كازاخستان الثالث برصيد 18 نقطة.

ويلتقي الطرفان المتصارعان على بطاقة التأهل في ضيافة سلوفينيا يوم الإثنين 20 نوفمبر.

على الجانب الآخر قضت التشيك على آمال بولندا الضعيفة في التأهل مباشرة، بالتعادل معها 1-1.

تقدم ياكوب بيوتروفسكي لبولندا في الدقيقة 36، وتعادل توماس سوتشيك للتشيك في الدقيقة 49.

ومن هذه المجموعة حسم منتخب ألبانيا تأهله رسميا إلى نهائيات يورو 2024 بنقطة التعادل مع مضيفه مولدوفا بهدف لمثله.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، يليه منتخب التشيك بـ 12 نقطة، أما بولندا التي أنهت مبارياتها فوقعت في المركز الثالث برصيد 11 نقطة وفقدت فرصة التأهل المباشر رسميا.

الصراع على البطاقة الأخيرة سيكون بين التشيك ومولدوفا الرابع بـ 10 نقاط، حيث يلتقي الفريقان في ضيافة التشيك يوم الإثنين 20 نوفمبر.

أما بولندا فقد بات أملها الأخير هو ملحق التأهل من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

المتأهلون حتى الآن:

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا - الدنمارك