وكيل الزناري: اللاعب تعلم من الخطأ.. ويريد الاستمرار مع الزمالك

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

مصطفى الزناري - الزمالك

أوضح أحمد عرفة وكيل أعمال مصطفى الزناري لاعب الزمالك بأنه لا يريد الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب قد أصدر قرارا بعرض الزناري للبيع في فترة الانتقالات الشوتية المقبلة بعد تركه لمعسكر الفريق برفقة أحمد فتوح ومحمد صبحي بالإضافة إلى خصم 15% من العقد السنوي له، مع إيقاف الثلاثي لمدة شهر.

وقال عرفة لقناة أون تايم سبورتس 2: "الزناري يتدرب منفدرا ويذهب لصالة الألعاب الرياضية دائما للحفاظ على لياقته البدنية".

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وأضاف "الزناري لعب في أندية حرس الحدود والإسماعيلي وطلائع الجيش بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي والشباب والفريق الأول ولم يفعل مشكلة من قبل".

وتابع "هذا هو أول خطأ له ولا أبرر له لكن لسوء حظه أنها حدثت في التوقيت الحالي الصعب الذي يمر به الفريق والنادي".

وأكمل حديثه "نلتزم التزاما كاملا بقرار مجلس الإدارة بشأن الزناري ونتمنى لهم التوفيق، وسوف نجلس مع الإدارة وسنرى القرار الأفضل للزمالك وللاعب، الزناري سيفعل ما يريده النادي".

وشدد "كانت أمنية الزناري هي اللعب مع الزمالك ومنزله زملكاوي ويريد البقاء هنا، هو حزين وهناك أشياء في الكواليس لا يوجد أحد يعرفها، لكن تعلم من الخطأ وستفرق معه جدا في مستقبله وكان قريبا من الانضمام للمنتخب".

وأنهى حديثه قائلا: "الزناري كان من أفضل المدافعين في مصر الموسم الماضي وحصل على جائزة لاعب المباراة لعدة مرات وكان قريبا من الانضام للمنتخب".

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي للقلعة البيضاء صرح من قبل على قناة النهار: " حتى الآن عقوبة الثلاثي فتوح والزناري وصبحي هي عقوبة نهاية لأنها جاءت بعد تحقيقات وصدر بعدها قرار المجلس".

وأتم تصريحاته "لم يصل للزمالك أي عروض لـ فتوح والزناري وصبحي حتى الآن".

وقرر الزمالك إيقاف الثلاثي لمدة شهر.

مع توقيع غرامة مالية وهي خصم من قيمة العقد السنوي لكل لاعب منهم.

وجاءت الخصومات كالآتي:

خصم 25% من العقد السنوي لـ أحمد فتوح

خصم 20% من العقد السنوي لـ محمد صبحي

خصم 15% من العقد السنوي لـ مصطفى الزناري

وأكد الزمالك على استمرار قرار عرض الثلاثة لاعبين للبيع.

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