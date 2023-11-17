الكومي: القرار بشأن الثلاثي المستبعد حق أصيل لـ فيتوريا.. وهذا رأيي في موقف الأهلي

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

شدد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب هو صاحب القرار الأول والأخير في أزمة استبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات لاعبا الأهلي وطارق حامد لاعب ضمك السعودي.

وقال الكومي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من الأعمدة الأساسية للمنتخب ولكن القرار أتى من المدرب روي فيتوريا لفرض الانضباط".

وأضاف "حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب أرسل تقريرا يفيد بأن فيتوريا اعتبر اللاعبين يدعون الإصابة بعد المباراة".

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وأوضح "فيتوريا اعتبرهم يتمارضون وهذا لم يعجبه وبالتالي قرر استبعادهم من مباراة سيراليون".

وتابع "نحن لا نتدخل في ذلك فهو قرار المدرب. أرى أن الاستبعاد يخص مباراة سيراليون فقط".

وواصل الكومي "من الممكن أن يغير فيتوريا رأيه لاحقا إذا وجدهم ملتزمين، أو من الممكن أن تجمعهم جلسة عن طريق محمد صلاح بصفته قائد المنتخب".

أما عن تصريح خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي قال: "تصريح محترم وأشكر بيبو وإدارة الأهلي على تفهم أن ذلك حق أصيل للمدرب، وستكون هناك اتصالات مباشرة من الجهاز الفني للمنتخب كما جرت العادة مع كل الأندية التي يضم لاعبيها".

وقرر روي فيتوريا استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون في ليبيريا يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر.

يذكر أن الثلاثي لم يشارك في مباراة مصر ضد جيبوتي وجلس على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة، والتي انتهت بفوز الفراعنة 6-0 في الجولة الأولى للتصفيات.

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