عامر حسين يوضح سبب عدم إقامة مواجهة مصر وجيبوتي في الإسكندرية.. وخطة مستقبلية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

إحماء منتخب مصر

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم سبب عدم استضافة استاد الإسكندرية مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة على استاد القاهرة وشهدت فوز منتخبنا الوطني بنتيجة 6-0 في بداية المشوار.

وقال عامر حسين عبر أون تايم سبورتس 1: "حضر 15 ألف مشجع لمؤازرة منتخب من أصل 72 ألف مقعد في استاد القاهرة".

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وأضاف "محمود الجوهري مدرب منتخب مصر السابق كان يخوض بعض المباريات في استاد الإسكندرية الذي كان يتسع لـ 16 ألف مشجع حينها، والآن أصبح يتسع الملعب لـ 12 ألف مشجع، وإذا أقمنا مباراة جيبوتي في الإسكندرية لم نكن سنشاهد نصف عدد المشجعين في الملعب بسبب السعة الاستيعابية".

وأكمل "الجوهري طالب بإنشاء رابطة مشجعي منتخب مصر، وتشجيع منتخب مصر لا يكون بنفس القوة مثلما يحدث مع الأندية".

وواصل "لابد أن يكون هناك تنسيق، والإعلام له دور كبير في موضوع مؤازرة المنتخبات، وسننسق مع الأمن وشركة تذكرتي لكي تكون كل الأمور سهلة وحتى لا نعود خطوات للخلف".

وتابع "لدينا مباريات مهمة كبيرة من أجل الصعود لكأس العالم ونريد أن تلتف الجماهير حول المنتخب ونأمل أن يكون هناك دراسة دقيقة وأن تنتهي قبل المباراة المقبلة خاصة أن لدينا وقت قبل الأجندة الدولية في مارس المقبل، ولدينا الوقت الكافي للتنسيق من أجل المنتخبات".

وأتم "لدينا مباراة صعبة جدا يوم الأحد المقبل، ولدينا فرصة أن نرتاح مبكرا في حال حققنا الفوز ونأمل أن يلتف الجميع حولنا دون التفات لما حدث أمس لأن المباراة مهمة وستكون خطوة كبيرة في ظل تعادل باقي المنتخبات".

ويتصدر المنتخب الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما تمتلك منتخبات سيراليون وإثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو نقطة وحيدة، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بدون رصيد.

وسبق أن لعب منتخب مصر مؤخرا وديا ضد النيجر على استاد الإسكندرية في أول مباراة رسمية لروي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب.

كما سبق أن خاض عدة مباريات في تصفيات أمم إفريقيا 2023 على استاد الدفاع الجوي.

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