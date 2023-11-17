كرة سلة - الأهلي ضد الاتحاد.. مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 23:26

كتب : محمد سمير

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط.

ويقام ذهاب نصف النهائي بمباراتين بين فرق المرتبط ثم الفريق الأول، يوم الثلاثاء 21 نوفمبر.

على أن يقام الإياب يوم الخميس 23 نوفمبر.

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ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بينما يلتقي سبورتنج مع سموحة.

وكان الأهلي قد اجتاز ربع النهائي على حساب الزمالك، بينما مر الاتحاد السكندري بتفوقه على الجزيرة.

واجتاز سبورتنج دور الثمانية على حساب الأولمبي، بينما تأهل سموحة بالفوز على المصرية للاتصالات.

وإليكم مواعيد نصف نهائي دوري المرتبط:

الذهاب - 21 نوفمبر

سبورتنج × سموحة

المرتبط: 1 ظهرا

الفريق الأول: 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري

المرتبط: 3 عصرا

الفريق الأول: 8 مساء

الإياب - 23 نوفمبر

سبورتنج × سموحة

المرتبط: 1 ظهرا

الفريق الأول: 5:30 مساء

الأهلي × الاتحاد السكندري

المرتبط: 3 عصرا

الفريق الأول: 8 مساء

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