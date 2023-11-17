أفشة يتبرع بقميص نهائي إفريقيا لصالح فلسطين

أعلنت هبة راشد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مرسال الخيرية عن تبرع محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بقميص نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهير لصالح قوافل إغاثة غزة.

وكتبت هبة راشد عبر منصة "إكس":

القاضية ممكن لصالح أهلنا في غزة

شكرا لمحمد مجدي أفشة لتبرعه بقميص مباراة نهائي أبطال إفريقيا الذي فاز به النادي الأهلي للمرة التاسعة بهدفه، لصالح قوافل إغاثة غزة.

رغم اعتزازه الكبير به ولكنه لم يتأخر لحظة في التنازل عنه لأجل أهلنا هناك. شكرا من قلوبنا كلنا.

القاضية ممكن لصالح أهلنا في غزة شكرا للكابتن محمد مجدي قفشة لتبرعه بتي شيرت مباراة نهائي أبطال أفريقيا الي فاز به النادي الأهلي للمرة التاسعة بهدف كابتن مجدي لصالح قوافل إغاثة غزة رغم اعتزازه الكبير به بس متأخرش لحظة للتنازل عنه علشان أهلنا هناك. شكرا يا كابتن من قلوبنا كلنا pic.twitter.com/CzlILdHSf3 — Heba Rashed (@hebasrashed) November 17, 2023

القميص هو الذي ارتداه أفشة في نهائي 2020 الشهير بين الأهلي والزمالك، والذي حسمه بهدفه في الدقيقة 86 ليفوز الأحمر 2-1 ويرفع اللقب التاسع من أصل 11 حققهم حتى الآن.

وكان أفشة قد أعلن مسبقا نيته بشأن التبرع بهذا القميص لصالح غزة.

وقال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تقديم قميص القاضية من أجل فلسطين؟ هذا أقل شيء يمكنني تقديمه لشعب فلسطين. القميص هو الأغلى في مسيرتي وتاريخي لكن "ميغلاش" عليهم واحنا معاهم بقلبنا".