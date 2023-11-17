مودرن فيوتشر يفوز على الإسماعيلي بثنائية وديا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 22:22

كتب : بسام أبوبكر

عمر السعيد

فاز مودرن فيوتشر على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار الاستعدادات خلال فترة التوقف الدولي.

وسجل ثنائية مودرن فيوتشر محمد فاروق وعمر السعيد، بينما سجل هدف الإسماعيلي عماد حمدي.

وبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: طارق طه - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - محمد محمود - عبد الكبير الوادي - أيمن الصفاقسي

خط هجوم: مروان محسن

ودخل من مقاعد البدلاء خلال اللقاء كل من محمد نصير وعلي زعزع ومحمد فاروق ومحمد ربيعة وعمر السعيد وكريس جونيور ومحمود حمدي وكجالي درامي.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت الجنوب إفريقي، يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري، على ملعب السلام، في أولى جولات الفريق في دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الإسماعيلي مودرن فيوتشر عمر السعيد محمد فاروق
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