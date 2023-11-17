تصفيات يورو 2024 - المتأهل الـ 12.. ألبانيا إلى البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخها

حسم منتخب ألبانيا تأهله رسميا إلى نهائيات يورو 2024 بنقطة التعادل مع مضيفه مولدوفا بهدف لمثله.

جاء ذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة لتصفيات بطولة الأمم الأوروبية.

هدف التأهل الرسمي أتى في الدقيقة 25 بركلة جزاء سجلها سوكول سيكاليشي لألبانيا.

وهدف التعادل في الدقيقة 87 من فلاديسلاف بابوهلو لم يغير شيئا.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 4 نقاط عن مولدوفا الثالث.

من جانبها تحتل التشيك المركز الثاني بـ 11 نقطة، إلا أن لديها مباراة الليلة مع بولندا.

ألبانيا حسمت بطاقة من بطاقتي المجموعتين، إلا أن موقف المقعد الثاني عليه صراع كبير بين 3 منتخبات: التشيك (11 نقطة من 6 مباريات) - مولدوفا (10 نقاط من 7 مباريات) - بولندا (10 نقاط من 7 مباريات).

إذا فازت التشيك على بولندا تحسم تأهلها مع ألبانيا، أما بولندا التي تلك هي مباراتها الأخيرة في المجموعة، لا سبيل لها سوى الفوز للحفاظ على الحظوظ، على أمل أن تخدمها نتيجة المباراة الأخيرة يوم 20 نوفمبر بين التشيك ومولدوفا.

ويقود ألبانيا المدرب البرازيلي سيلفينيو ظهير أيسر برشلونة وأرسنال ومانشستر سيتي السابق.

وبذلك تتأهل ألبانيا إلى نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، وهو التأهل الثاني في تاريخها بعد نسخة 2016 في فرنسا.

وارتفع عدد المتأهلين رسميا ليورو 2024 إلى 12 منتخبا حتى الآن.

المتأهلون حتى الآن:

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا - ألبانيا