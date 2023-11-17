مصدر من اتحاد السلة يكشف لـ في الجول أسباب رحيل روي رانا والبديل المحتمل

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة عن خطط تعويض المدرب الكندي روي رانا الذي أعلن رحيله اليوم عن منصبه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هناك نية لإسناد مهمة تدريب المنتخب الأول إلى الجهاز المعاون للمدرب السابق روي رانا".

وأضاف "وائل بدر سيتولى مهمة المدير الفني للمنتخب بالبطولة العربية في القاهرة والتي تنطلق يوم 25 ديسمبر".

وتابع "أول ارتباط رسمي للمنتخب سيكون في تصفيات المنطقة الخامسة لقارة إفريقيا وستكون في فبراير المقبل، وبالتالي لا داعي للاستعجال في التعاقد مع مدرب أجنبي".

وأوضح "لدينا فرصة لبحث العديد من السير الذاتية، وسيتم مناقشة الأمر في اجتماع المجلس غدا".

وأكمل "عدم تجديد تعاقد روي رانا جاء بسبب اعتذاره عن عدم قيادة المنتخب بالبطولة العربية وفي تصفيات المنطقة الخامسة، بسبب ارتباطه مع منتخب اليابان".

ويشغل وائل بدر منصب المدرب العام، ويضم الجهاز محمد سليم كمدرب عام أيضا، وماجد سلامة كمحلل أداء، وأحمد فوزي وفادي هاني كمدربين مساعدين.

وأعلن الكندي روي رانا رحيله عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة.

وكتب رانا عبر حسابه بمنصة "إكس":

"شكرا مصر. إلى الجماهير التي دعمت صعودنا. جميع الأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاحنا، والمدربين والجهاز الإداري والطبي والاتحاد الذين ساعدوا في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

"أخيرا، شكرا لجميع اللاعبين الذين التزموا برحلة صعبة للغاية. الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوى وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم. لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن. فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا البرنامج أقوى. لقد كانت 18 شهرًا تاريخية. لسوء الحظ، لن أستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني. نرجو أن تستمر الروح. سوف أفتقد الفراعنة".

وتولى رانا تدريب منتخب مصر لكرة السلة منذ يناير 2022.

وقاد رانا منتخب مصر للمشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة السلة والتي أنهاها بالخسارة من نيوزيلندا بنتيجة 88-86 في المباريات الترتيبية.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.