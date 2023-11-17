انتهت تصفيات يورو 2024 - إيطاليا (5) (2) مقدونيا.. حسم التأهل ضد أوكرانيا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 21:34

كتب : FilGoal

منتخب إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

ويحتاج منتخب إيطاليا للفوز من أجل أن يتساوى مع أوكرانيا في النقاط برصيد 13 نقطة، قبل المواجهة الأخيرة بينهما.

ويحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

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وتأهل منتخب إنجلترا مسبقا لنهائيات يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا الصيف المقبل.

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نهاية اللقاء

ق 90+3: جووول الخااامس.. الشعراوي يسجل الهدف الخامس بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق 82: جوووول الرااابع.. إيطاليا عن طريق راسبادوري توسع الفارق مجددا.

ق 73: هدف ثاني لمقدونيا يشعل اللقاء

ق 51: هدف تقليص الفارق لمنتخب مقدونيا برأسية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: جوووول الثااالث.. كييزا يسجل الثالث بتسديدة ترتطم بالمدافع وتسكن الشباك.

ق 41: جوووول الثااااني.. كييزا يسجل الثاني بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس

ق 39: جورجينيو يسدد بطريقته المعتادة ويهدر بكل سهولة

ق 38: ركلة جزاء لإيطاليا بسبب لمسة يد

ق 17: جوووول ماتيو دارميان يسجل الأول برأسية

ق 17: كييزا يسدد كرة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها الحارس ويبعدها الدفاع لركنية.

ق 13: جول أول غير محتسب من راسبادوري بسبب التسلل.

بداية اللقاء

إيطاليا مقدونيا الشمالية تصفيات يورو 2024
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