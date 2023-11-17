تصفيات يورو 2024 - رقم تاريخي لم يحدث منذ 18 عاما لـ سان مارينو

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 21:23

كتب : FilGoal

سان مارينو

خسر منتخب سان مارينو من كازاخستان في تصفيات يورو 2024 بنتيجة 3-1، أمر معتاد وليس بغريب على هذا المنتخب الصغير.

لكن رغم الخسارة حقق منتخب سان مارينو رقما لأول مرة منذ عام 2005.

ولأول مرة يسجل منتخب سان مارينو في مباراتين متتاليتين منذ عام 2005.

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وسجل سيموني فرانسيوسي هدف سان مارينو الوحيد في اللقاء الذي انتهى بالخسارة 3-1 من كازاخستان.

وسبق أن سجل أليساندرو جولينوتشي هدفا في مرمى الدنمارك خلال التوقف الدولي الماضي في الخسارة بنتيجة 2-1.

الخسارة تترك منتخب سان مارينو في المركز 207 في تصنيف فيفا.

ولم يحقق منتخب سان مارينو الفوز منذ 2004 عندما حقق الانتصار بهدف دون رد بنتيجة 1-0 على ليشتنشتاين وديا.

وخسر منتخب سان مارينو 84 مباراة من أصل 85 في تصفيات اليورو، والاستثناء الوحيدة جاء بتعادل سلبي ضد إستونيا بنتيجة 0-0 في 2014.

وسيختتم سان مارينو مشواره في تصفيات يورو 2024 بلقاء فنلندا يوم الإثنين المقبل.

ويتذيل منتخب سان مارينو الترتيب برصيد 0 من النقاط في مجموعة يتصدرها منتخبا سلوفينيا والدنمارك برصيد 19 نقطة، ويليهم كازاخستان برصيد 18 نقطة.

سان مارينو كازاخستان تصفيات يورو 2024
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