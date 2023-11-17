Gaming - مرتبط بأداء اللاعبين المحترفين.. EA FC 24 تكشف الحدث الجديد

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 20:50

كتب : FilGoal

صورة من لحظة بداية لعبة EA Sports FC 24

أعلنت EA Sports عن الحدث الجديد للعبة EA FC 24 والذي يعرف باسم EA SPORTS FC Pro Open وهو الذي يمنحك ترقية اللاعبين بناء على أداء اللاعبين المحترفين في المسابقات.

ساديو ماني

النادي : النصر

ويرتبط الحدث الجديد بما يقدمه اللاعبين المحترفين في مسابقات EA FC 24، حيث سيتم تطوير اللاعبين بناءً على أداءهم عبر كل يوم من مباريات EA SPORTS FC Pro Open.

وإليكم أسماء اللاعبين الجدد في حدث EA SPORTS FC Pro Open، وعلى رأسهم ساديو ماني نجم النصر السعودي.

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وسيرتبط كل لاعب في اللعبة مع لاعب محترف سيخوض نهائيات البطولة EA SPORTS FC Pro Open بحسب الموقع الرسمي.

وأعلنت EA أن تطوير اللاعبين سيرتبط بنتائج اللاعبين، فمع تحقيق 3 نقاط سترتفع بطاقة اللاعب درجة واحدة.

وعند تحقيق 6 نقاط سيتم إضافة أسلوب لعب جديد للاعب.

وعند تحقيق 10 نقاط سترتفع بطاقة اللاعب لدرجة إضافية أخرى.

ومع التأهل للدور المقبل سترتفع بطاقة اللاعب لدرجة أعلى بالإضافة لأسلوب لعب جديد.

وأخيرا سيستفيد الفائز من زيادة أخرى جديدة، وهو ما توضحه الصورة التالية.

ساديو ماني فيفا 24 ea fc 24
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