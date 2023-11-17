ريليفو: ريال مدريد يفكر في التمديد لـ كارلو أنشيلوتي

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 20:25

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - مانشستر سيتي وريال مدريد

يبدو أن مشوار كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد سيستمر لسنوات إضافية.

وينتهي تعاقد المدرب الإيطالي مع الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن ريال مدريد يفكر في خيار التمديد للمدرب المخضرم لمواصلة المشوار مع ريال مدريد.

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وكشف التقرير أن ريال مدريد يسعى لصياغة العرض الجديد، حيث سيسعى لتمديد تعاقد أنشيلوتي لمدة موسمين أو موسم واحد مع خيار التمديد لموسم أو 2 إضافيين.

وكان رئيس الاتحاد البرازيلي أعلن من قبل أن أنشيلوتي سيتولى تدريب المنتخب قبل كوبا أمريكا الصيف المقبل.

ولم يكشف المخضرم بعد مستقبله، حيث أوضح أنه لم يتخذ قراره بشأن تدريب البرازيل من عدمه.

وأشار التقرير أن فلورينتنيو بيريز رئيس النادي يسعى لاستمرار أنشيلوتي من أجل أن يواصل المشروع نضجه في ظل النتائج الجيدة التي يقدمها اللاعبين الشباب تحت قيادته بدءا من جود بيلينجهام مرورا بفينيسيوس جونيور ورودريجيو واللاعب الجديد الذي سينضم الموسم المقبل إندريك.

وأوضح التقرير أن تشابي ألونسو ربما سيكون البديل في حال رحل أنشيلوتي في ظل الأداء الرائع الذي يقدمه باير ليفركوزن تحت قيادة الإسباني.

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال ولايتين لتحقيق 10 ألقاب من بينها 2 دوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد 93 انتصارا في 134 مباراة قاد خلالها الملكي وتعادل في 19 وخسر 22، ونسبة انتصارات 69.4%.

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