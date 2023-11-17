تير شتيجن يغادر معسكر ألمانيا بسبب الإصابة

غادر مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة معسكر منتخب ألمانيا اليوم الجمعة بسبب الإصابة في الظهر.

ومن المقرر أن يعود الحارس البالغ من العمر 31 عاما إلى برشلونة لتلقي العلاج.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني للمانشافت خلال مؤتمر صحفي اليوم: "شتيجن سيغيب عن الفريق ضد تركيا والنمسا بسبب الإصابة في الظهر".

واختتم المدير الفني لبايرن ميونيخ الموسم الماضي: "ربما يعود شتيجن إلى برشلونة في صباح الغد، المشكلة أنه لن يستطيع التدريب أو اللعب".

ولم يُكشف عن مدة غياب شتيجن عن الملاعب بعد حتى الآن.

ويواجه منتخب ألمانيا كل من تركيا والنمسا وديا في فترة التوقف الدولي الحالي.

وتأهلت ألمانيا مباشرة إلى يورو 2024 باعتبارها البلد المضيف، ولذلك لا تخوض التصفيات المؤهلة للبطولة.

وتعتبر هذه هي الإصابة الأولى التي يتعرض لها شتيجن منذ أكثر من عام، وتعود الإصابة الأخيرة التي تعرض لها الحارس البالغ من العمر 31 عاما إلى يوم 14 نوفمبر من العام الماضي وكانت عبارة عن آلام في المعدة.

وانتقل شتيجن إلى برشلونة موسم 2014-2015 من بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 12 مليون يورو.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة ويبتعد بفارق نقطتين عن ريال مدريد و4 نقاط عن المتصدر جيرونا.