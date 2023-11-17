Gaming - بلاي ستيشن 5 ينتظر The Last of US 2

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 19:21

كتب : FilGoal

The Last of US Faction

تقترب لعبة The Last of US 2 من التواجد على منصة بلاي ستيشن 5.

وظهرت اللعبة لأول مرة قبل أشهر قليلة على إطلاق جهاز بلاي ستيشن 5، لكن اللعبة لم تحصل على نسخة مخصصة للجيل الجديد.

كما لم يظهر للنور أي نسخة "ريماستر" أو محسنة مثلما حدث مع الجزء الأول الذي حصل "remake".

أخبار متعلقة:
Gaming - من مسلسل Invincible.. شخصيات جديدة تنضم للعبة Fortnite Gaming - جون منير يكشف تفاصيل التعاقد مع إنتر ميامي Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام

وبحسب التقارير فإن التحديثات قادمة قريبا بشكل رسمي، لكن دون تحديد موعد إطلاقها.

وظهرت التقارير الأولية بشأن إصدار اللعبة على بلاي ستيشن 5 لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن فريق التطوير Naught Dog يعمل على نسخة Director Cut خاصة باللعبة، ووجود نسخة محسنة من اللعبة.

The Last of US 2 بلاي ستيشن 5
نرشح لكم
Gaming - مرتبط بأداء اللاعبين المحترفين.. EA FC 24 تكشف الحدث الجديد Gaming - من مسلسل Invincible.. شخصيات جديدة تنضم للعبة Fortnite Gaming - جون منير يكشف تفاصيل التعاقد مع إنتر ميامي Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي Gaming - على رأسهم سبايدر مان وريزيدينت إيفيل.. الكشف عن المرشحين لجائزة لعبة العام Gaming - تخفيضات كبيرة على سعر اشتراك PS plus بمناسبة Black Friday Gaming - إتاحة Assassin's Creed Odyssey مجانا للمشتركين في PS plus Gaming - بعض الحنين للماضي.. الإعلان عن شخصيات Street fighter المتواجدة في Rainbow six siege
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 - المتأهل الـ 12.. ألبانيا إلى البطولة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخها 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد السلة يكشف لـ في الجول أسباب رحيل روي رانا والبديل المحتمل 27 دقيقة | كرة سلة
مباشر تصفيات يورو 2024 - إيطاليا (1) (0) مقدونيا.. جوووول أوووول 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 - رقم تاريخي لم يحدث منذ 18 عاما لـ سان مارينو 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الـ17 على التوالي.. الأهلي يكرر انتصاره على الزمالك في دوري المرتبط ساعة | كرة سلة
مباشر مجموعة مصر - بوركينا فاسو (0)-(1) غينيا بيساو.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
Gaming - مرتبط بأداء اللاعبين المحترفين.. EA FC 24 تكشف الحدث الجديد ساعة | Gamers
منافس مصر - نجم بلباو يقتنص فوزا صعبا لـ غانا على مدغشقر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 4 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي