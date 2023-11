Gaming - بلاي ستيشن 5 ينتظر The Last of US 2

تقترب لعبة The Last of US 2 من التواجد على منصة بلاي ستيشن 5.

وظهرت اللعبة لأول مرة قبل أشهر قليلة على إطلاق جهاز بلاي ستيشن 5، لكن اللعبة لم تحصل على نسخة مخصصة للجيل الجديد.

كما لم يظهر للنور أي نسخة "ريماستر" أو محسنة مثلما حدث مع الجزء الأول الذي حصل "remake".

وبحسب التقارير فإن التحديثات قادمة قريبا بشكل رسمي، لكن دون تحديد موعد إطلاقها.

وظهرت التقارير الأولية بشأن إصدار اللعبة على بلاي ستيشن 5 لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن فريق التطوير Naught Dog يعمل على نسخة Director Cut خاصة باللعبة، ووجود نسخة محسنة من اللعبة.