Gaming - من مسلسل Invincible.. شخصيات جديدة تنضم للعبة Fortnite

ظهرت تسريبات لصور شخصيات من المحتمل انضمامها إلى لعبة Fortnite.

ونشر حساب Shiina عبر تويتر، المختص في بيانات الألعاب، تسريبات لصور 3 شخصيات جديدة قابلة للاستحدام في اللعبة.

التعاون الذي لم يتم تأكيده رسميا بعد، سيكون بين شركة EPIC المنتجة للعبة Fortnite وبين Amazon منتجة مسلسل الرسوم المتحركة Invincible.

والشخصيات الثلاثة هم: Invincible بطل القصة - Omni-Man - Atom Eve

وتم عرض الموسم الأول من المسلسل، ويتم عرض الموسم الثاني الآن.

كما استعرض الحساب ذاته ملحقات مستوحاة من المسلسل ذاته يمكن لشخصيات أخرى استخدامها في اللعبة، مثل العباءات الشهيرة للشخصيات، وذراع Reaniman، وسويف Subatomic لـ Atom Eve وصولجان War Woman ورأس Immortal المقطوع وحقيبة Burger Mart.

وهذا لن يكون الحدث الأول من نوعه، إذ ظهرت شخصية Omni-Man في لعبة Mortal Kombat 1 كجزء من حزمة Kombat Pack التي جاءت مع Quan Chi وPeacemaker وHomelander وErmac وTakeda.

وكانت هجماته وضرباته القاضية مستوحاة من أحداث المسلسل، خصوصا احتجاز خصومه عبر قطار أنفاق متحرك.