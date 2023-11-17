Gaming - من مسلسل Invincible.. شخصيات جديدة تنضم للعبة Fortnite
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 19:05
كتب : FilGoal
ظهرت تسريبات لصور شخصيات من المحتمل انضمامها إلى لعبة Fortnite.
ونشر حساب Shiina عبر تويتر، المختص في بيانات الألعاب، تسريبات لصور 3 شخصيات جديدة قابلة للاستحدام في اللعبة.
التعاون الذي لم يتم تأكيده رسميا بعد، سيكون بين شركة EPIC المنتجة للعبة Fortnite وبين Amazon منتجة مسلسل الرسوم المتحركة Invincible.
والشخصيات الثلاثة هم: Invincible بطل القصة - Omni-Man - Atom Eve
In-Game look at "Invincible" #FortniteOG pic.twitter.com/51tXragt77— Shiina (@ShiinaBR) November 16, 2023
وتم عرض الموسم الأول من المسلسل، ويتم عرض الموسم الثاني الآن.
In-Game look at "Atom Eve" #FortniteOG pic.twitter.com/rcfcN1i0yZ— Shiina (@ShiinaBR) November 16, 2023
كما استعرض الحساب ذاته ملحقات مستوحاة من المسلسل ذاته يمكن لشخصيات أخرى استخدامها في اللعبة، مثل العباءات الشهيرة للشخصيات، وذراع Reaniman، وسويف Subatomic لـ Atom Eve وصولجان War Woman ورأس Immortal المقطوع وحقيبة Burger Mart.
In-Game look at "Omni-Man" #FortniteOG pic.twitter.com/bmkQom4vWh— Shiina (@ShiinaBR) November 16, 2023
وهذا لن يكون الحدث الأول من نوعه، إذ ظهرت شخصية Omni-Man في لعبة Mortal Kombat 1 كجزء من حزمة Kombat Pack التي جاءت مع Quan Chi وPeacemaker وHomelander وErmac وTakeda.
وكانت هجماته وضرباته القاضية مستوحاة من أحداث المسلسل، خصوصا احتجاز خصومه عبر قطار أنفاق متحرك.