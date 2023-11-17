بيلينجهام الفتي الذهبي في 2023 بنسبة 97%.. وجائزة خاصة لـ لامين جمال

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 17:58

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام

حصد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد جائزة الفتى الذهبي لعام 2023 والمقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

لامين جمال

النادي : برشلونة

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

وحاز الدولي الإنجليزي على 97% من الأصوات للفوز بالنسخة رقم 21 من الجائزة، وهو أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يحققها.

وجمع جود 485 نقطة من أصل 500 بنسبة 97% من أصل 50 صوتا، وهي نسبة مقاربة لما حققه كيليان مبابي في 2017 حينما حصد 291 صوتا من أصل 300 من خلال 30 صحفيا.

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وسجل بيلينجهام 13 هدفا في أول 13 مباراة له مع ريال مدريد بعدما انضم قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو.

وسبق أن حصد الإنجليزي جائزة "كوبا" والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب شاب في العالم.

وحصد جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، المركز الثاني بعد بيلينجهام بفارق 200 نقطة.

وفي نفس الجائزة، حاز لامين جمال لاعب برشلونة على جائزة خاصة تُمنح لأول مرة تُعرف باسم "الأصغر".

وحصد جمال الجائزة كونه أصغر لاعب على الإطلاق بعمر 16 عاما يتواجد على منصات التتويج.

وفاز جورجيو سكالفيني مدافع أتالاتنا بجائزة أفضل لاعب إيطالي شاب.

وستمنح الجوائز للاعبين الفائزين في حفل سيقام يوم 4 ديسمبر المقبل.

وفي نفس السياق أيضا فاز إرلينج هالاند بجائزة الرجل الذهبي كأفضل لاعب.

وأصبح بيلينجهام ثالث إنجليزي بعد واين روني ورحيم سترلينج يحصد الجائزة.

ويسيطر الدوري الإسباني على الجائزة حيث حقق بيدري ثم جافي جائزة آخر نسختين في 2021 و2022.

وسبق أن جقق هالاند جائزة الفتي الذهبي في 2020 بقميص بوروسيا دورتموند.

جود بيلينجهام لامين جمال الفتى الذهبي جورجيو سكالفيني
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