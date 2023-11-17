بثلاثية في الجزائر.. منتخب مصر يحقق الفوز الأول في بطولة شمال إفريقيا للشباب

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 17:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب

حقق منتخب مصر الفوز الأول في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

وفاز منتخب مصر للشباب على نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل عبد الرحمن خالد ومحمد عبد الله وأحمد خالد "كاباكا" اهدف منتخب مصر في شباك الجزائر.

منتخب مصر للشباب الذي يقوده وائل رياض حقق الفوز الأول له في مسابقة شمال إفريقيا بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام ليبيا بهدف لكل فريق.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في البطولة التي تقام بمشاركة 5 فرق بنظام الدور الواحد.

التشكيل

اعتمد وائل رياض على عبد المنعم تامر في حراسة المرمى بالتشكيل الأساسي أمام الجزائر.

فيما قاد محمد عبد الله وعمر خضر ومحمد زعلوك هجوم الفريق.

وبدأ منتخب مصر للشباب المباراة بضغط هجومي وكاد محمد زعلوك ان يسجل الهف الأول في الدقيقة الثانية لكن دفاع الجزائر أبعد الخطورة.

ونجح عبد الرحمن خالد في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الشباب بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 11.

وأنقذ عبد المنعم تامر فرصة تسجيل هدف التعادل للجزائر بعد تسديدة صاروخية.

ومع بداية الشوط الثاني سجل محمد عبد الله هدفا رائعا بعد توغل وتسديدة خادعة بوجه القادم في الدقيقة 47.

وعاد عبد المنعم تامر ليتألق من جديد وابعد رأسية خطيرة من داخل منطقة الجزاء.

وحصل مدافع منتخب الجزائر على البطاقة الحمراء بعد التدخل على عمر خالد بيبو جناح منتخب مصر في الدقيقة 84.

وانطلق عمر خضر من الجهة اليسرى وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته، نجح أحمد خالد كاباكا في تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدها في الزاوية اليسرى.

منتخب مصر للشباب بطولة شمال إفريقيا للشباب
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