خارج الملعب.. علاء عبد العال يكشف عن شخصيتين أثرا فيه.. وهدفان يتمنى تحقيقهما

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 16:42

كتب : FilGoal

علاء عبد العال

أجرى الجونة حوارا سريعا ومختلفا مع مدربه علاء عبد العال لتعريف الجمهور عليه عن قرب وعن شخصيته خارج الملعب.

وتحدث علاء عبد العال قائلا: "وُلدت في حي شبرا ثم تزوجت قبل الانتقال إلى منطقة التجمع الأول".

وعن أكثر الشخصيات التي أثرت فيه قال: "على المستوى الديني أثر فيه عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وأطلقت اسم عمر على نجلي الكبير".

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وأكمل "أما الشخصية الثانية التي أثرت علي هي والدي، أنشأنا بشكل جيد أنا وأشقائي لنصل لما نحن عليه الآن".

أما عن هواياته خارج كرة القدم قال: "لاعب الكرة أو المدرب ليس له روتين فهو ليس موظف بل أن حياته بها حركة وسفر مستمر، أحب لعب الطاولة مع أصدقائي، أشعر بالرضا عن حياتي ليست روتينية مملة".

وبسؤاله عن أكثر لاعب أحبه قال: "أكثر لاعب أحبه مارادونا وحضرته في كأس العالم 1982 و1986 ولن يأتي أي لاعب مثله ربما ميسي هو الأقرب له".

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وعن أهداف يتمنى تحقيقها خلال الموسم الجاري قال علاء عبد العال: "أتمنى أن أصل بالجونة لمركز جيد في الدوري الممتاز الموسم الجاري وأن أؤدي مناسك الحج".

وبسؤاله هل يحب الفوز بأهداف كثيرة أم ينتصر في الدقائق الأخيرة أجاب "لا يوجد من يكره الفوز بأهداف كثيرة وتجعلك تشعر بالراحة لكننا لا نواجه فرقا صغيرة لكن أهداف اللحظات الأخيرة فرحتها أكبر".

وعن هل تؤثر نتائج المباريات عليه في منزله مع أسرته أجاب "أي نتيجة مباراة لا تؤثر علي في منزلي إطلاقا حتى لو أشعر بالحزن بل أحاول الفصل تماما وأحاول أن أهون الأمر عليهم لو خسرت وليس العكس، ولو فزت فالفرحة تعم المنزل وينتظروا الهدايا".

علاء عبد العال الجونة
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