انتهت في بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (3) - (0) الجزائر.. 3 نقاط ثمينة

يلعب منتخب مصر ضد الجزائر في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد الجزائر في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

المباراة ستبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

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نهاية المباراة

ق86 أحمد خالد كاباكا يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء وضعها بنجاح

ق84 ركلة جزاء لمنتخب مصر بعد إعاقة عمر خضر من جانب دفاع الجزائر

ق80 بطاقة حمراء لمدافع منتخب الجزائر بعد إعاقة جناح منتخب مصر

ق70 عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر ينقذ فرصة هدف محقق

ق62 انطلاقة سريعة من عمر خضر من الجهة اليسرى لكن العرضية غير متقنة

ق47 محمد عبد الله يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد توغل وانطلاقة سريعة

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 انطلاق سريعة من أحمد خالد من الجهة اليسرى وعرضية متقنة يبعدها دفاع منتخب الجزائر

ق24 تسديدة قوية من عمر خضر تمر أعلى مرمى منتخب الجزائر

ق10 رأسية من عبد الرحمن خالد منح منتخب مصر الهدف الأول

ق6 تصدي رائع من عبد المنعم تامر حارس منتخب مصر بعد تسديدة صاروخية

ق2 هجمة خطيرة لمنتخب مصر عن طريقف محمد زعلوك المواجه لمرمى الجزائر لكن دفاع المنافس يبعدها.

انطلاق المباراة

video:1 ⚽رأسية عبد الرحمن خالد تمنح التقدم لمنتخب مصر أمام منتخب الجزائر pic.twitter.com/2iOeM40WPD — FilGoal (@FilGoal) November 17, 2023