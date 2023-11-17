كرة سلة - روي رانا يعلن رحيله عن منتخب مصر

أعلن الكندي روي رانا رحيله عن منصب المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة.

ويتولى رانا تدريب منتخب مصر لكرة السلة منذ يناير 2022.

وكتب رانا عبرحسابه: "شكرا مصر !!. إلى الجماهير التي دعمت صعودنا. جميع الأندية التي كانت جزءًا كبيرًا من نجاحنا، والمدربين والجهاز الإداري و الطبي والاتحاد الذين ساعدوا في بناء برنامج يحمل الكثير من الأمل".

"أخيرا، شكرا لجميع اللاعبين الذين التزموابرحلة صعبة للغاية. الفوز ليس بالأمر السهل على أعلى مستوى وقد أثبتت هذه المجموعة قدرتها على منافسة الأفضل في العالم. لقد أصبحنا مجموعة شابة كانت قوية بما يكفي للفوز الآن فخور جدًا بالتأثير الذي أحدثناه في وقت قصير وواثق من أننا تركنا البرنامج أقوى. لقد كانت 18 شهرًا تاريخية. لسوء الحظ، لن أستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني. نرجو أن تستمر الروح. سوف افتقد الفراعنة".

Shukran Misr!! Thanks to all the fans who supported our rise. The clubs who were huge in our success, our coaches, staff and federation who helped build a program with much promise. Finally thanks to our players who embraced me and committed to an incredibly challenging journey. pic.twitter.com/Wi3jYuhjOa — Roy Rana (@Roy_Rana) November 17, 2023

وقاد رانا منتخب مصر للمشاركة في النسخة الأخيرة من كأس العالم لكرة السلة والتي أنهاها بالخسارة من نيوزيلندا بنتيجة 88-86 في المباريات الترتيبية.

وتأهل منتخب مصر للملحق الدولي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.