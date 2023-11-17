ميسي: على لاعبي أوروجواي تعلم الاحترام من كبارهم

انتقد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين تصرفات لاعبي أوروجواي خلال المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

وخسر منتخب الأرجنتين من أوروجواي بهدفين دون رد في خامس جولات التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في ملعبه لا بومبونيرا.

وشهدت المباراة عدة اشتباكات بين اللاعبين خلالها.

وتحدث ميسي عقب المباراة للصحفيين قائلا: "أفضل عدم الإدلاء عما أفكر به حيال بعض التصرفات".

واستدرك "لكن هؤلاء اللاعبين الصغار يجب أن يتعلموا الاحتران من كبارهم".

وأتم ميسي "هذه المباراة دائما ما تكون حادة وصعبة ولكن بها الكثير من الاحترام، يجب عليهم تعلم ذلك".

بتلك النتائج يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب رغم الهزيمة بـ12 نقطة يليه أوروجواي بـ10 نقاط.

ويتأهل لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك أصحاب المراكز الستة الأولى، فيما يخوض السابع الملحق العالمي.

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