حسام عاشور: هذا ما قاله شيكابالا لي قبل القمة.. ولا أنسى هاتين المراوغتين

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

وصول لاعبي الأهلي إلى استاد القاهرة لمباراة الزمالك - حسام عاشور

كشف حسام عاشور لاعب خط وسط الأهلي السابق تفاصيل حديثه مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قبل مباريات القمة أمام الزمالك.

حسام عاشور

النادي : الاتحاد السكندري

وتحدث عاشور عبر برنامج "كابيتانو مصر" قائلا: "مانويل جوزيه كان يقول لي لا تشغل بالك بأي شيء في المباراة سوى شيكابالا".

وواصل "قبل المباراة كنت أركز مع نفسي وأتخيل ردود فعله وبعد المباريات كنت أشاهد ما يفعله لأتوقع تصرفاته".

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وتابع "قبل القمة وحينما يراني كان يقول لي: يا صباح الضرب، لن ننتهي".

وشدد عاشور "لكن شيكابالا لاعب مهاري بشكل غير طبيعي وأحبه للغاية ومن أفضل اللاعبين في تاريخ مصر".

وعن لاعب كان يجعله يعاني في مراقبته قال عاشور: "محمود عبد الحكيم مع المصري".

وأردف "لكن أكثر مرواغة كانت سيئة بحقي قام بها عمر جمال في مباراة الإسماعيلي والأهلي، مر بالكرة بشكل ساقط من أعلى وسددها مباشرة في العارضة، كانت تسديدة جميلة للغاية".

أما عن كيف كان يحفز نفسه كل موسم للفوز بالدوري مجددا قال: "كان هدفي أن أكون أكثر لاعب توج بالبطولات في العالم، الآن أنا الأكثر في تاريخ مصر والثالث على العالم".

وبسؤاله عن مسيرته عقب الاعتزال قال: "أفكر في التدريب وأحبه وأشعر أنني سأكون مدرب جيد".

الأهلي شيكابالا حسام عاشور
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