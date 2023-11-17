أحمد سليمان: سنتعاقد مع لاعبين "على الفرازة".. وفتوح للأهلي؟ انظروا ما حدث ضد بيراميدز

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن إدارة ناديه ستضم لاعبين مميزين حال حل أزمة إيقاف القيد.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد لحين تسوية المستحقات المتأخرة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشان شيكابالا.

وقال أحمد سليمان عبر "إم بي سي مصر": "نتفاوض مع سبورتنج لشبونة بشأن أزمة القيد. سنتعاقد مع لاعبين "على الفرازة" في حال حل الأزمة".

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وأجاب "انتقال فتوح إلى الأهلي؟ هناك العديد من اللاعبين انتقلوا من وإلى الناديين ولم يتأثرا. النوايا مهمة للغاية في كرة القدم وأكبر دليل ما حدث في مباراة بيراميدز".

وينتهي تعاقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وأوضح "التفاوض مع أوسوريو مازال مستمرا. الأمور لن تصل إلى فيفا وننتظر رده على العرض المقدم لتسوية مستحقاته".

وعقد كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم وحسين السيد أعضاء مجلس الإدارة جلسة مع أوسوريو للتفاوض حول مستحقاته المتأخرة.

وعرض مجلس الإدارة على أوسوريو جدولة مستحقاته المتأخرة ورد المدرب الكولومبي بطلب الحصول على مهلة للتفكير.

وكان أوسوريو ذهب إلى مقر اتحاد كرة القدم للاستفسار عن إجراءات حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة من الزمالك.

وكلف الزمالك معتمد جمال بتولي تدريب الفريق خلفا للمدرب الكولومبي.

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