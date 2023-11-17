اتحاد الكرة: استبعاد الثلاثي من المنتخب قرار تربوي.. ولا نعرف سر غياب الجمهور

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 11:27

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - منتخب مصر

قال خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة إن استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من قائمة منتخب مصر المسافرة للقاء سيراليون هو قرار تربوي أكثر منه فني.

وتحدث الدرندلي عبر قناة "إم بي سي مصر" صباح اليوم الجمعة قائلا: "روي فيتوريا له الحق في اختيار واستبعاد اللاعبين واستبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات هو قرار تربوي أكثر منه فني".

وكشف "ما أعرفه أن الثلاثي لم يكمل المران الذي أقيم عقب مباراة جيبوتي".

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وأضاف الدرندلي "قرار فيتوريا جاء بشأن لاعبين كبار وهذا يثبت أن هذا من تلك القرارات الصحيحة وأن فيتوريا لا يشغله سوى النظام داخل منتخب مصر وأن المنتخب لا يقف على أي شخص".

وكان اتحاد الكرة أعلن استبعاد الثلاثي بداعي عدم الالتزام بالنظام في معسكر المنتخب.

فيما كشف FilGoal.com أن فيتوريا لاحظ رعونة من الثلاثي في مران المستبعدين بعد لقاء جيبوتي في أولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والذي انتهى باكتساح مصري بسداسية دون رد.

واجتمع فيتوريا مع الثلاثي عقب العودة للفندق وانفعل قائلا: "هل تعاقبون الجهاز الفني برعونتكم بسبب عدم المشاركة؟". وقرر استبعادهم من السفر.

ثم طلب البرتغالي حضور جميع اللاعبين بلا استثناء وأخطرهم قائلا: "قميص منتخب مصر أهم وفوق أي شخص، ومن يفتعل المشاكل ويحاول الخروج عن النص أو النظام ليس له مكانا لدي مهما كان اسمه، وهذا الكلام ينطبق على الجميع بدون استثناء".

وعن عزوف الجماهير عن حضور المباراة بأعداد كبيرة قال نائب رئيس اتحاد الكرة: "لا أعرف حتى الآن سبب عدم إقبال الجماهير على حضور مباريات منتخب مصر إلا لو مباراة حساسة أو كبيرة".

وشدد "الدنيا لن تكون صعبة والناس سيشعرون بالسعادة حال حضورهم للاستاد".

وعن رأيه في المنتخب حاليا قال: "لدينا إمكانيات جيدة ومنذ سنة ماضية كنا من المفترض أن نتأهل لكأس العالم 2022 لولا حظنا في ركلات الترجيح وفي كأس أمم إفريقيا حققنا نتائج مشرفة بعد مشوار صعب، لذا لو كنا وصلنا لكأس العالم 2022 لم يكن بعيدا علينا تحقيق نتائج جيدة مثلما فعلت المغرب، نتمنى التأهل لكأس العالم المقبل ومع حدوث ذلك يجب أن يكون لدينا بصمة".

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