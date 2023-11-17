دوري المحترفين - عصام شعبان يستقيل من تدريب جمهورية شبين

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 11:15

كتب : رضا السنباطي

جمهورية شبين

قدم عصام شعبان استقالته من تدريب نادي جمهورية شبين عقب الخسارة من مصر للمقاصة.

وخسر جمهورية شبين على يد مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

وأعلن مجلس إدارة نادى الجمهورية بشبين قبول استقالة عصام شعبان من منصبه.

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وشدد مجلس إدارة النادي على اختيار مدير فني جديد للفريق خلال ساعات لقيادة الفريق في المباريات القادمة لانقاذ الموقف الحالي للفريق واستعادة الانتصارات.

عصام شعبان كان قريبا من التأهل رفقة جمهورية شبين إلى الدوري الممتاز في الموسم المنصرم لكنه فقد الصدارة في الأسابيع الأخيرة التي حسمها بلدية المحلة.

وتراجعت نتائج جمهورية شبين في الموسم الجاري مع انطلاق النسخة الأولى من دوري المحترفين.

ويحتل جمهورية شبين المركز الـ19 (قبل الأخير) برصيد 5 نقاط بعد مرور 8 جولات.

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جمهورية شبين دوري المحترفين عصام شعبان
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