تصفيات كأس العالم 2026 – أوروجواي وكولومبيا يسقطان الأرجنتين والبرازيل

فجرت أوروجواي وكولومبيا مفاجآتين بالفوز على الأرجنتين والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي ملعب لا بومبونيرا معقل بوك جونيورز، خسر المنتخب الأرجنتيني صاحب الأرض بهدفين من ضيفه أوروجواي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

افتتح رونالد أراوخو أهداف المباراة في الدقيقة 41.

وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني لبلاده ف يالدقيقة 87.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لرفاق ليونيل ميسي منذ الخسارة ضد السعودية في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 والذي توج فيه راقصي التانجو باللقب الثالث في تاريخهم.

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وفي ملعب متروبوليتانو في كولومبيا، فاز أصحاب الأرض على البرازيل بهدفين لهدف.

افتتح جابرييل مارتينيلي أهداف المباراة للسليساو في الدقيقة الرابعة.

لكن منح لويس دياز كولومبيا الانتصار بهدفين سجلهما خلال أربع دقائق في الدقيقة 75 و79.

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منتخب كولومبيا يقلب الطاولة على البرازيل بثنائية لويس دياز ⚽️🔥



📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️



⁧#كولومبيا_البرازيل

⁧#تصفيات_أمريكا_الجنوبية | ⁦#SSC pic.twitter.com/5a9gCU4LzV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 17, 2023

فيما تعادل منتخب فنزويلا سلبيا بدون أهداف مع الإكوادور.

وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة تشيلي وباراجواي.

بتلك النتائج يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب رغم الهزيمة بـ12 نقطة يليه أوروجواي بـ10 نقاط ثم كولومبيا بتسع نقاط.

ويأتي منتخب فنزويلا رابعا بثماني نقاط يليه البرازيل بسبع نقاط ثم الإكوادور بخمس نقاط بفارق الأهداف عن باراجواي وتشيلي.

فيما يأتي منتخب بوليفيا في المركز التاسع بثلاث نقاط وأخيرا بيرو بنقطة وحيدة.

ويتأهل لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك أصحاب المراكز الستة الأولى، فيما يخوض السابع الملحق العالمي.