تصفيات كأس العالم 2026 – أوروجواي وكولومبيا يسقطان الأرجنتين والبرازيل

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

فجرت أوروجواي وكولومبيا مفاجآتين بالفوز على الأرجنتين والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي ملعب لا بومبونيرا معقل بوك جونيورز، خسر المنتخب الأرجنتيني صاحب الأرض بهدفين من ضيفه أوروجواي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

افتتح رونالد أراوخو أهداف المباراة في الدقيقة 41.

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وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني لبلاده ف يالدقيقة 87.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لرفاق ليونيل ميسي منذ الخسارة ضد السعودية في الجولة الأولى من كأس العالم 2022 والذي توج فيه راقصي التانجو باللقب الثالث في تاريخهم.

وفي ملعب متروبوليتانو في كولومبيا، فاز أصحاب الأرض على البرازيل بهدفين لهدف.

افتتح جابرييل مارتينيلي أهداف المباراة للسليساو في الدقيقة الرابعة.

لكن منح لويس دياز كولومبيا الانتصار بهدفين سجلهما خلال أربع دقائق في الدقيقة 75 و79.

فيما تعادل منتخب فنزويلا سلبيا بدون أهداف مع الإكوادور.

وبالنتيجة ذاتها انتهت مباراة تشيلي وباراجواي.

بتلك النتائج يتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب رغم الهزيمة بـ12 نقطة يليه أوروجواي بـ10 نقاط ثم كولومبيا بتسع نقاط.

ويأتي منتخب فنزويلا رابعا بثماني نقاط يليه البرازيل بسبع نقاط ثم الإكوادور بخمس نقاط بفارق الأهداف عن باراجواي وتشيلي.

فيما يأتي منتخب بوليفيا في المركز التاسع بثلاث نقاط وأخيرا بيرو بنقطة وحيدة.

ويتأهل لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك أصحاب المراكز الستة الأولى، فيما يخوض السابع الملحق العالمي.

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