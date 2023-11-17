مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-11-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي والزمالك وتصفيات إفريقيا

يقام اليوم الجمعة العديد من المباريات خلال فترة التوقف الدولي الجاري لشهر نوفمبر هذا بالإضافة لربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في السادسة مساء في دوري المرتبط.

وستذاع المباراة عبر قناة الأهلي.

وكان الأهلي فاز في الذهاب 81-66.

ويواجه منتخب مصر للشباب منافسه الجزائر في دورة شمال إفريقيا تحت 20 سنة في الثالثة مساء.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 سيواجه منتخب بوركينا فاسو منافسه غينيا بيساو في التاسعة مساء ضمن منافسات مجموعة مصر.

وستنقل المباراة عبر قناة "إس إس سي سبورت 3".

ويواجه منتخب تونس منافسه ساو تاومي في التاسعة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

وفي التصفيات المؤهلة ليورو 2024 سيواجه منتخب إيطاليا منافسه مقدونيا الشمالية في العاشة إلا ربع مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

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