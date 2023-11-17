في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر

الشتاء قادم، ومعه تأتي صفقات جديدة تُكمل بها الفرق نواقصها. ورغم تصدر الدوري، لكن الأهلي أيضا بصدد شتاء مشتعل.

صفقة اقتربت جدا من الحسم، ولاعب طلب الخروج معارا، وعديد اللاعبين لم يحسموا مصيرهم. هذا ملخص الوضع الحالي في قائمة الأهلي.

أجرى محمود الخطيب رئيس الأهلي، اجتماعا مطولا مع مسؤولي شركة الكرة بالنادي للاتفاق على ملامح انتقالات الفريق الشتوية.

FilGoal.com يكشف لكم ملامح ميركاتو الأهلي الشتوي بالوقت الحالي حسب ما تم مناقشته في الاجتماع، والأقرب للحدوث في 8 نقاط.

أولا: الصفقة المحسومة

حسم النادي الأهلي الاتفاق مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، واقترب اللاعب جدا من الانضمام للفريق، إذ أتم اللاعب اتفاقه مع النادي على تفاصيل عقده.

من جهة أخرى، تدور المفاوضات مع فيوتشر، إذ يطلب الأخير لاعبين في المقام الأول بنظام الإعارة بديلا عن خروج لاعبهم الأهم من وجهة نظرهم.

وبالرغم من أن الأهلي كان يستطيع الانتظار لضم عمر كمال مجانا في الصيف حيث ينتهى تعاقده مع ناديه، إلا إن هناك رغبة للاستجابة لمطلب فيوتشر لمنح لاعبيه الذين لا يشاركون الفرصة.

ويرى كولر إن عمر كمال عبد الواحد سيمثل إضافة قوية بسبب قدرته على التأقلم واللعب في أى مركز دون أى قيود فنية أو خططية.

عمر كمال على مدار المواسم الماضية في المصري وفيوتشر، لعب كظهير أيمن وظهير أيسر، ولعب كقلب دفاع ثالث، ولعب أيضا كجناح أيمن ومهاجم صريح.

صاحب الـ 30 عاما خاض 7 مباريات مع مودرن فيوتشر هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

ويملك عمر كمال 15 مباراة دولية رفقة منتخب مصر. سجل فيهم هدفا وصنع آخر.

ثانيا: طلب حمزة علاء

طلب حمزة علاء حارس الأهلي الثالث بشكل ودي إمكانية السماح له بالخروج معارا في يناير المقبل من أجل الحفاظ على مركزه في المنتخب الأولمبي كحارس أساسي مع اقتراب أولمبياد باريس 2024، خاصة مع خروجه من قائمة الفريق باستمرار.

الإدارة تفهمت رغبة حمزة علاء، ولكن الحسم سيكون بين يدي مارسيل كولر.

حمزة علاء خاض مباراة واحدة مع الفريق الأول في الأهلي لربع ساعة، كانت بختام الموسم المنقضي من الدوري.

ثالثا: مدافع بمواصفات خاصة

طلب مارسيل كولر التعاقد مع مدافع ولكن بمواصفات خاصة تضاهي قدرات محمد عبد المنعم مع قوة بدنية، وبالذات عامل الطول والقدرة على الخروج بالكرة وبدء بناء الهجمات.

وإلى أن ينفذ الأهلي هذا المطلب، فإن كولر سيعتمد على العناصر الحالية وهم ياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، وخالد عبد الفتاح، والصاعد معتز محمد. بالتالي قد يتأجل تحقيق هذا المطلب إلى الصيف إلا إذا وجد الأهلي صفقة لا تعوض أو جد جديد من إصابات أو غيابات.

رابعا: ظهير أيسر

يبحث الأهلي طلب من مارسيل كولر، عن ظهير أيسر، ورغم ربط اسم الأهلي بـ أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، لكن دخل محمد حمدي ظهير أيسر إنبي كمنافس قوى للاعب الزمالك.

كما أن تألق كريم الدبيس بعد ظهوره مؤخرا في مباريات الأهلي، منح كولر الثقة فيه كبديل جاهز لعلي معلول. الإدارة ترى إن تدعيم هذا المركز ليس أولوية في ظل استمرار معلول حتى نهاية الموسم على الأقل.

خامسا: زحام مطلوب في الوسط

وبالرغم من أن الأهلي يمتلك عدد كبير من اللاعبين في خط الوسط إلا أن كولر يؤمن أنه "زحام مطلوب" لأنه يعتمد دائما على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، ويريد أن يكون هناك ثلاثة بدلاء مثلهم بنفس القدرة والكفاءة.

الأهلي حاليا يملك 7 لاعبين في وسط الملعب، هم أليو ديانج، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وإمام عاشور، وعمرو السولية، وكريم وليد.

سادسا: موقف كريستو

طلب محمد الضاوي "كريستو" مثل حمزة علاء الخروج للإعارة في ظل عدم وجود أى دور له مع الفريق، لكن كولر متحفظ على الأمر، إذ أن لديه رؤية أن هناك فرصة قادمة للاعب مع زيادة ضغط المباريات وتطبيق سياسة التدوير ولذلك هناك تردد في حسم موقفه.

صاحب الـ20 عاما شارك في مباراتين فقط هذا الموسم، كانا في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقي.

ويملك كريستو مباراتين دوليتين رفقة كبار نسور قرطاج رغم صغر سنه.

سابعا: مصير صلاح محسن وطاهر محمد طاهر

لا يمانع مارسيل كولر خروج الثنائي صلاح محسن وطاهر محمد طاهر للإعارة في يناير، وهو ما شجعته إدارة الأهلي لطرح اسم كل منهما في الصفقات التبادلية المتوقع القيام بها، بينما ولدت إصابة رضا سليم فرصة لاستمرار أحمد عبد القادر مع الفريق نظرا لإجادته اللعب كجناح أيسر.

صلاح محسن شارك في 5 مباريات هذا الموسم. صنع فيهم هدفا ولم يسجل، فيما شارك طاهر محمد طاهر في 9 مباريات. سجل فيهم هدفا وصنع اثنين.

ثامنا: مفاجأة المهاجم

على غير المتوقع، فهناك قناعة داخل الأهلي بضرورة دعم مركز الهجوم في يناير المقبل في ظل ما أكده بداية الموسم من ضرورة وجود لاعب إضافي بجوار محمود عبد المنعم "كهربا"، وأنتوني موديست، خاصة وأن الأخير مازال يحتاج للوقت من أجل التأقلم.

بالتالي، سيحاول الأهلي ضم مهاجم واحد على الأقل، وربما اثنين إذا خرج صلاح محسن معارا.

موديست سجل هدفين فقط مع الأهلي منذ قدومه في 9 مباريات مثل بهم الفريق.