مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 01:14

كتب : بسام أبو بكر

محمد عبد المنعم - منتخب مصر

كشف مصدر من منتخب مصر عن سبب استبدال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بين شوطي مباراة جيبوتي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سبب التبديل كان فنيا. اللاعب ليس مصابا".

وخرج عبد المنعم بين الشوطين ليأتي علي جبر بدلا منه.

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وسحق منتخب مصر ضيفه جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض الفراعنة المباراة الثانية ضد سيراليون في ليبيريا يوم الأحد 19 نوفمبر.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفا متفوقا على رقم محمد أبو تريكة.

ولأول مرة يسجل صلاح سوبر هاتريك بقميص منتخب مصر، وهو الأول منذ عماد متعب في شباك السودان في دورة الألعاب العربية 2007.

وبات مصطفى محمد وتريزيجيه ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا برصيد 4 أهداف بعد صلاح صاحب الـ 8 أهداف.

ويتصدر المنتخب الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما يحتل منتخبا سيراليون وإثيوبيا المركزين الثاني والثالث بعد التعادل السلبي.

وتتبقى مباراة لنهاية لقاءات الجولة الأولى بين بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم جيبوتي محمد عبد المنعم
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