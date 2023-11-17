مصدر من منتخب مصر يجيب عبر في الجول: هل سيتم استدعاء لاعبين بدلا من الثلاثي المستبعد

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 01:03

كتب : بسام أبو بكر

هدف محمد صلاح الثالث ضد جيبوتي

كشف مصدر من منتخب مصر عن حقيقة إمكانية استدعاء لاعبين بدلا من الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات الذي تم استبعاده من المنتخب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لن يتم استدعاء أي لاعبين لمعسكر المنتخب بدلا من الثلاثي المغادر".

وأضاف "المدير الفني روي فيتوريا هو صاحب القرار الأول والأخير في إصدار أى قرارات أو عقوبات ضد أي لاعب داخل صفوف المنتخب المصري".

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واختتم "السفر إلى ليبيريا سيتم بطائرة خاصة، والإقلاع سيكون في الساعة الثانية ظهرا من مطار القاهرة".

وسحق منتخب مصر ضيفه جيبوتي بستة أهداف دون رد في الجولة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويخوض الفراعنة المباراة الثانية ضد سيراليون في ليبيريا يوم الأحد 19 نوفمبر.

ماذا حدث؟

قرر روي فيتوريا استبعاد الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من مواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع سيراليون في ليبيريا يوم الأحد المقبل الموافق 16 نوفمبر.

وكشف اتحاد الكرة السبب: "لعدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب".

وغادر الثلاثي معسكر منتخب مصر.

يذكر أن الثلاثي لم يشارك في مباراة مصر ضد جيبوتي وجلس على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

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