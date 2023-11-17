تصفيات يورو 2024 - رونالدو يحمي علامة البرتغال الكاملة.. وسلوفاكيا المتأهل الحادي عشر

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال

تغلب منتخب البرتغال على ليشتنشتاين بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

سجل هدفي البرتغال كريستيانو رونالدو في الدقيقة 46 وجواو كانسيلو في الدقيقة 57.

وسجل جونكالو راموس هدفا ثالثا في الدقيقة 82 ولكن تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل.

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في المجموعة ذاتها تغلب منتخب سلوفاكيا على أيسلندا بنتيجة 4-2، بينما فازت لوكسمبورج على البوسنة 4-1.

النتائج تركت البرتغال كالعادة على الصدارة بالعلامة الكاملة (27 نقطة)، فيما حسم منتخب سلوفاكيا تأهله بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة.

ويحتل لوكسمبورج المركز الثالث بـ 14 نقطة، يليه أيسلندا بـ 10 نقاط، ثم البوسنة بـ 9 نقاط، وأخيرا ليشتنشتاين بلا نقاط.

وفي المجموعة السادسة أنهى منتخب النمسا منافسات المجموعة بالفوز على إستونيا 2-0 بهدفي كونراد لايمر في الدقيقة 26 وفيليب لينهارت في الدقيقة 40.

النمسا تتصدر مؤقتا برصيد 19 نقطة، انتظارا لنتيجة المباراة الأخيرة لبلجيكا المتأهلة (17 نقطة) ضد أذربيجان في المركز الرابع بـ 7 نقاط.

وتعرض منتخب السويد (الثالث بـ 7 نقاط) لخسارة ساحقة أمام أذربيجان بثلاثة أهداف دون رد.

المتأهلون حتى الآن:

ألمانيا - بلجيكا - فرنسا - البرتغال - إسبانيا - اسكتلندا - تركيا - النمسا - إنجلترا - المجر - سلوفاكيا

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