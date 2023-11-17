تصفيات يورو 2024 - المجر تتأهل بهدف في +97.. ولامين جمال يسجل في فوز إسبانيا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

منتخب المجر

حجز منتخب المجر تأهله لنهائيات يورو 2024 بتعادل قاتل على بلغاريا في الدقيقة +97.

وأصبح المنتخب المجر عاشر المنتخبات المتأهلة بعد ألمانيا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا واسكتلندا وتركيا والنمسا وإنجلترا.

وحل منتخب المجر ضيفا على بلغاريا لحساب المجموعة السابعة في الجولة السابعة من التصفيات وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.

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وتقدم للمجر مارتن آدم بهدف في الدقيقة 10، وقلب أصحاب الأرض النتيجة بفضل هدفي سباس ديليف وكريل ديسبودوف في الدقيقتين 24 و78.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع أرسل دومينيك سوبوسلاي ركلة حرة غير مباشرة أودعها أليكس بيتكوف بالخطأ في مرماه.

تعادل رفع رصيد المجر لـ 15 نقطة حجز بها أحفاد بوشكاش بطاقة التأهل لليورو للمرة الخامسة والثالثة على التوالي.

وانقض منتخب صربيا على المركز الثاني بفضل فوزه على مونتينيجرو بنتيجة 3-1.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي ثنائية صربيا، وأضاف دوشان تاديتش الهدف الثالث.

وسجل ستيفن يوفيتيتش هدف مونتينجرو الوحيد في اللقاء.

فوز صربيا ارتقى بهم للمركز الثاني برصيد 13 نقطة على حساب الجار الذي تراجع للمركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وتتبقى جولة وحيدة، حيث يلتقي منتخب المجر على أرضه مع مونتينجرو، فيما يستضيف منتخب صربيا ضيفه بلغاريا.

المجموعة الأولى

تقام مباريات المجموعة كتحصيل حاصل حيث تأهلت إسبانيا واسكتلندا مبكرا، وحجز منتخب جورجيا بطاقة الملحق عن طريق تصنيفه في دوري الأمم الأوروبية.

ويتبقى منتخب النرويج الذي ينتظر نتائج باقي المنتخبات لمعرفة موقفه من المشاركة في الملحق الأوروبي من عدمها.

وانتصر منتخب إسبانيا بنتيجة 3-1 على قبرص خارج القواعد.

وسجل لامين جمال الذي يخوض ثالث مبارياته الدولية بقميص لاروخا أول أهداف اللقاء في الدقيقة الخامسة.

وبذلك لا يحق للموهبة الإسبانية الشابة سوى تمثيل الماتادور ولن يستطيع اللعب لمنتخب المغرب مستقبلا.

وأضاف ميكيل أويارزبال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وعزز خوسيلو التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 28.

وسجل كوستاس بيلياس هدف قبرص الوحيد في الدقيقة 75.

وعزز الماتادور تصدره برصيد 18 نقطة.

وفي جورجيا خطف منتخب اسكتلندا نقطة تعادل بنتيجة 2-2 لحساب الجولة ذاتها.

وسجل خيفتشيا كفاراستخيليا ثنائية جورجيا في الدقيقتين 15 و57.

وفي المقابل سجل سكوت ماكتوميناي هدف اسكتلندا في الدقيقة 49، وأصبح في المركز الثاني بترتيب هدافي التصفيات.

وخطف لورانس شانكلاند هدف تعادل اسكتلندا بعد 5 دقائق من مشاركته كبديل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وظل منتخب اسكتلندا ثانيا برصيد 16 نقطة، فيما ظل رفاق نجم نابولي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط.

وسيلتقي منتخب جورجيا مع إسبانيا في الجولة الأخيرة، والنرويج مع اسكتلندا.

منتخب المجر تصفيات يورو 2024 إسبانيا النرويج
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