كرة سلة - سيدات سبورتنج يتوجن بلقب دوري المرتبط على حساب الأهلي

حقق سبورتنج لقب دوري كرة السلة مرتبط سيدات لموسم 2023-24 بالفوز على الأهلي.

وحققت سيدات الأهلي الفوز في مباراتي الناشئات، فيما حققت سيدات سبورتنج الفوز على مستوى الفريق الأول ليحققن اللقب.

وكان الأهلي يحتاج للفوز في مباراة السيدات من أجل الفوز باللقب بعدما خسر الأولى ذهابا.

وبذلك حققت سيدات سبورتنج 4 نقاط من الفوز ذهابا وإيابا، مقابل نقطتين للأهلي من فوز فريق المرتبط.

وأنهت سيدات الأهلي الربع الثالث متفوقة بنتيجة 53-46، لكن سيدات سبورتنج خطفن الفوز في الربع الأخير بنتيجة 81-75 وحققن اللقب.

يذكر أن الأهلي حقق لقب النسخة الماضية بعدما حققن الفوز على مستوى الفريق الأول في المباراتين وفازت شابات سبورتنج في المباراتين.

وتوجت سيدات الجزيرة بالميدالية البرونزية بعد الفوز على سموحة.