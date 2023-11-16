تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة بالنادي الأهلي

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة اجتماعا مع شركة النادي لكرة القدم.

الاجتماع تم مع مجلس إدارة الشركة برئاسة عدلي القيعي وعضوية خالد عبد القادر وبحضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وبحسب ما نشره النادي الأهلي، فقد ناقش الخطيب خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

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كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بفارق الأهداف عن بيراميدز الذي لعب مباراة أكثر.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتواجد مع ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.