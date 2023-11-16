طُرد أثناء الاحتفال.. مهاجم طنطا يكشف لـ في الجول حقيقة الواقعة الغريبة

اعتذر كريم أسامة لاعب نادي طنطا لجماهير النادي وزملائه ومجلس الإدارة عن طرده بسبب واقعة خلع القميص أثناء الاحتفال بهدف تقدمه أمام النجوم.

وقال أسامة في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "في التحام في البداية عاقبني الحكم ببطاقة صفراء ولكني لم أكن أتذكر شئ من السقوط".

وأضاف "عندما سجلت الهدف لفريقي لم أكن أتذكر البطاقة الصفراء وتحت تأثير الضغط خلعت قميصي للاحتفال".

وتابع "أواجه سوء توفيق هذا الموسم وهذا كان سبب في ضغط كبير علي نفسيتي".

وتم طرد كريم أسامة مهاجم طنطا بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب خلع قميصه للاحتفال بتسجيله هدف التعادل لطنطا في مرمى النجوم ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري المحترفين.

وحدثت واقعة شبيهة في الموسم الماضي عندما تم طرد حسام باولو أثناء تواجده مع القناة بعد تسجيله هدف في مرمى الإنتاج الحربي من ركلة جزاء وتماديه في الاحتفال فقام الحكم بطرده.